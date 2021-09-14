«Я была жирной балериной!»: молодая певица из Башкирии откровенно рассказала о своем прошлом

Фото: instagram.com/asaeva_official/

Башкирская певица Гульназ Асаева в своих социальных сетях откровенно рассказала, на какие жертвы ей пришлось пойти ради занятия балетом.

В прошлом артистка профессионально занималась балетом и училась в хореографическом училище в Уфе. По ее словам, она «хорошо танцевала и хорошо владела своим телом». Однако достигать больших высот в балете девушке мешал лишний вес.

– Партнеры меня просто не могли поднять. Для балерины я была реально толстой. Для меня крайне важно именно солировать, не изображать деревья в кардабалете, а именно чтоб все меня видели, чтоб все мной восхищались. Мне поставили условие: «Если ты похудеешь – будешь солировать». Естественно, я взяла себя в руки, и худела таким образом: ничего не ела, просто пила воду и все, – поделилась певица.

Асаева добилась своего и таки начала солировать в балете, однако после этого у нее начались проблемы с желудком и обмороки по три-четыре раза в день.

– Мне пришлось уйти из хореографического училища. Но не только поэтому, а еще из-за того, что я сломала кобчик, то есть, меня уронили в итоге. Не худейте вот таким образом. Обязательно это должно быть сбалансированное питание, обязательно все должно быть с умом, – предостерегла Асаева.