МЧС предупредило жителей Башкирии о сильном ветре

В Башкирии завтра поднимется сильный ветер Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС Башкирии предупредило жителей о сильном западном ветре, который ожидается завтра, 15 сентября. Его порывы могут достигнуть 18 метров в секунду.

В ближайшие сутки в регионе прогнозируется облачная погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +9,+14° (по востоку до +4°). Днем столбики термометров покажут +13, +18° (по югу до +23°). При дожде на автодорогах ухудшится видимость – до 1-2 километров.

Напомним, накануне синоптики Башгидромета сообщали, что на текущей неделе в республике ожидаются резкие перепады температур.