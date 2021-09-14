Жительница Уфы попала в беду во время отпуска в Турции: ее заподозрили в краже и не выпускают из страны

Фото: инстаграм Алины К.

Серьезными неприятностями завершился долгожданный отпуск на море для 28-летней жительницы Октябрьского Алии К. Женщина вместе с двумя маленькими детьми и мужем полетела на отдых в Турцию и уже собиралась возвращаться домой, но за два дня до вылета молодую женщину обвинили в краже кошелька у другой постоялицы отеля. Своей печальной историей Алия поделилась в своем Инстаграме.

- Отель уверяет, что есть видео, на котором якобы видно, как я беру кошелек, но это физически невозможно. Кошелек лежал на стойке ресепшена гораздо левее, а я стояла правее, но все игнорируют этот момент. Я видела, как сотрудник отеля взял кошелек и убрал его под стойку, но на видео это все обрезали и так и передали в суд, - негодует женщина.

Сейчас вылет в Россию женщине запрещен до окончания суда. Алия обратилась за помощью в консульство России, но там ничем не смогли ей помочь и велели искать хорошего адвоката. Уфимка надеется, что справедливость восторжествует, а также намеревается подать встречный иск на возмещение морального ущерба