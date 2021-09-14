Премьер-министр Башкирии прошел ревакцинацию от коронавируса

фото: правительство Башкирии

Сегодня, 14 сентября, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров прошел ревакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По словам Назарова, первую прививку от COVID-19 он сделал в качестве добровольца еще год назад.

– Вакцина показала свою эффективность. Сейчас прошел год, и есть рекомендация врачей сделать ревакцинацию. Поэтому, чтобы обезопасить себя и окружающих, я сделал прививку. Это современная закономерность, которой я следую, – сказал чиновник.

Назаров порекомендовал жителям сделать вакцину против коронавируса, «потому что это единственный способ без проблем пройти этот сложный период для всего мира»