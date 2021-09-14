В одной из поликлиник в Башкирии пациенты едва не устроили потасовку в очереди

Фото: скриншот видео с очередью в больнице

В белорецкой больнице пациенты пожаловались на огромную очередь, которая выстроилась на прием к терапевту. Люди жалуются, что приходят в поликлинику рано утром, но попадают в кабинет спустя только несколько часов, потому что принимает всего лишь один врач, а поток пациентов растет на глазах. При этом многие начинают конфликтовать из-за места в очереди – дело едва не доходит до драки. Огромную очередь на весь коридор засняла одна из пациенток и выложила в соцсети.

- Очередь совсем не двигается. Принимает один врач. Сидишь с утра с температурой 39, и таких тут куча. Не факт, что каждый болен коронавирусом, но принимают всех подряд. Если позвонить на горячую линию или в регистратуру, сначала перенаправят на 5001000 телефонов, а потом ответят: сбивайте температуру и приходите в больницу, мы работаем до восьми. Приходи и помирай в больнице, а очередь при этом совсем не продвинется, - возмущается Августа С.

На аналогичную проблему жалуются и посетители сибайской поликлиники – там в коридоре тоже толпятся огромные очереди из желающих попасть к терапевту.

- Никакой дистанции, заболевших и выздоровевших держат в одном помещении. И всего 2 врача! Доходит чуть ли не до драки, когда уже, наконец, решат эту проблему? – возмущается Сергей У.