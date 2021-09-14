В Башкирии на видео засняли медвежонка, который пришел в ресторан

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В Абзелиловском районе Башкирии засняли медвежонка, который пришел в ресторан на вершине горнолыжного курорта. Видео опубликовало издание «Абзелил».

13 сентября отдыхающие прислали запись в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) района. На кадрах видно, как медвежонок неуклюже поднимается к окну ресторана и заглядывает в него.

Как рассказал директор ЕДДС Вадим Баталов, в районе, где находится ресторан, туристы часто видят двух медвежат. Однажды их спугнули, но через две недели они осмелели и снова стали появляться. В этом году косолапые идут к людям, потому что на фоне засухи и лесных пожаров им почти нечем питаться. На днях медвежат-подростков видели рядом с очистными сооружениями, где они питались плодами яблони. Ситуация со зверьками может стать угрожающей, когда они подрастут, поэтому Баталов обратился с письмом в Минприроды Башкирии, чтобы куда-нибудь переселить медвежат.