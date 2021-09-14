Паровозик, который смог: жителей Уфы удивило необычное транспортное средство на дороге

Фото: собственный источник «КП-Уфа»

Ранним утром жители уфимской Черниковки заметили странный объект, движущийся по проезжей части в районе улицы Первомайская. В плотном потоке автомобилей по выделенной для автобусов полосе ехал… детский паровозик. Один из очевидцев снял необычное явление на камеру мобильного телефона и прислал в редакцию «КП-Уфа».

На кадрах видно, как из-за угла выезжает необычное транспортное средство, которое можно встретить, скорее, в парках развлечений или крупных торговых центрах. Детский паровозик, который обычно катает детишек, никак не ожидаешь встретить посреди города на оживленной автомагистрали, да еще и в час пик.

Куда направлялся водитель паровозика, точно неизвестно - детей на тот момент на аттракционе не было.