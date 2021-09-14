COVID-19 в Башкирии на 14 сентября: 308 человек заразились, 15 скончались

1 326 жителей Башкирии скончались от коронавируса

В Башкирии с начала пандемии было зарегистрировано 61 302 случая коронавируса. За сутки инфекцию выявили еще у 308 жителей. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщил региональный оперштаб.

За все время от COVID-19 в республике скончались 1 326 пациентов. Суточный прирост смертей от инфекции составил 15 человек. Всего коронавирусом в Башкирии переболели 53 815 жителей, 289 из них выздоровели за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины привились 1,2 млн человек, вторым – 1,1 млн.