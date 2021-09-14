Инфекционист из Уфы объяснил, как совмещать вакцины от гриппа и COVID-19

В этом году Башкирия планирует привить от гриппа 2,4 млн человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главврач башкирского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров рассказал, как совмещать вакцины от гриппа и коронавируса. Пояснения специалист дал во время оперативного совещания в мэрии Уфы.

– Рекомендуется воздержаться от инъекций в одно и то же время. В первую очередь нужно привиться от коронавируса, а затем – от гриппа. Также не рекомендуется прививаться от гриппа в период между первой и второй вакцин от COVID-19, – сообщил инфекционист.

Яппаров советует планировать личный календарь прививок таким образом, чтобы к подъему сезонного гриппа в декабре-январе быть привитым и от коронавируса, и от гриппа.

В текущем эпидемиологическом сезоне Башкирия планирует вакцинировать от гриппа 2,4 млн жителей (60% от общей численности населения): 1,9 млн взрослых, 493 тысяч детей и 7 тысяч беременных женщин.