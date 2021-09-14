«Салават Юлаев» получит от КХЛ 19,5 млн рублей за права на трансляцию матчей

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

В минувший понедельник, 13 сентября, в Москве состоялся Совет директоров Континентальной хоккейной лиги, где утвердили суммы, которые получат клубы от продажи прав на трансляции матчей. Всего по итогам сезона 2020/2021 клубы КХЛ получат от лиги 505,3 млн рублей.

При распределении доходов между клубами учитывались два принципа: участие в чемпионате КХЛ и спрос на трансляции матчей с участием конкретного клуба. Как сообщили в самой лиге, 30% от распределяемой суммы, полученной от продажи прав на телевизионные трансляции, поровну получили все 23 клуба КХЛ.

Еще 40% от этой цифры распределили по принципу телевизионного спроса. Таким образом, самые высокие доходы от этой части получили те команды, чьи права на трансляцию продаются дороже остальных.

И, наконец, оставшиеся 30% разделили по спортивному принципу: победитель регулярного чемпионата КХЛ, а также обладатель Кубка Гагарина и финалист получили больше других.

Уфимский «Салават Юлаев» получил от КХЛ 19,5 млн рублей и вошел в топ-10 команд лиги по общей сумме выплат. В топ-10 по принципу телевизионного спроса уфимский клуб не попал.