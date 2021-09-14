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Происшествия14 сентября 2021 8:24

Мужчину убило током на железнодорожном вокзале в Башкирии

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту несчастного случая
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Трагедия случилась на железнодорожном вокзале станции Буздяк

Трагедия случилась на железнодорожном вокзале станции Буздяк

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На железнодорожном вокзале станции Буздяк в Башкирии работника убило электрическим током. Инцидент произошел около 19:35 13 сентября. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура. Уфимское отделение надзорного ведомства проводит проверку требований охраны труда.

Мужчина погиб после окончания кровельных работ на железнодорожном вокзале. Он начал перемещать строительные леса и задел провод линии электропередач под высоким напряжением.

– В результате поражения электрическим током смертельно травмирован работник коммерческой организации, выполнявшей подрядные работы, – рассказали в прокуратуре.

После завершения проверки и при наличии оснований надзорное ведомство процессуальное решение.