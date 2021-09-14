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Общество14 сентября 2021 7:19

В одной из школ Башкирии полураздетые дети занимались на улице, потому что спортзал оборудовали для предстоящих выборов

По словам возмущенных родителей, ученики бегали в одних футболках и шортах при температуре всего +4
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
По словам родителей учеников, многие дети простыли на холоде

По словам родителей учеников, многие дети простыли на холоде

Фото: Олег Укладов

Жители поселка Приютово Белебеевского района пожаловались Радию Хабирову, что их детей заставляют заниматься физкультурой полураздетыми на улице, поскольку спортзал оборудован для предстоящих выборов. Как рассказал местный житель Всеволод Баранов несмотря на то, что на улице всего +4, дети занимаются в обязательной форме – черных шортах и белой футболке, из-за чего многие уже заболели, ведь куртки и кофты запрещены.

- Сам директор говорит, что в спортзале поставлены камеры, и из-за них нельзя там заниматься. Это просто какой-то дурдом! Можно ведь просто провести какие-то беседы с детьми, побыть, в крайнем случае, просто на свежем воздухе, но никак не в шортах в +4 градуса, - написал Всеволод Баранов на странице главы Башкирии в соцсетях.

На обращение мужчины немедленно отреагировали в администрации Белебеевского района. Чиновники уточнили номер школы и пообещали переправить информацию в управление образования, где будут разбираться в ситуации.