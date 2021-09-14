Уфимские кардиологи провели уникальную операцию пациенту с развалившимся сердечным клапаном

Фото: Минздрав РБ

Уфимские кардиологи провели уникальную операцию Бенталла- де Боно. Как рассказали в пресс-службе регионального Минздрава, это вторая подобная операция за 20 лет работы Республиканского кардиологического центра.

Все началось с того, что в кардиоцентр на скорой привезли 64-летнего мужчину, который жаловался на головокружения и отдышку. Выяснилось, что в 2007 году пациент уже перенес операцию методом Бенталла-де Боно, а в августе 2021 года он вновь почувствовал себя плохо и начал лечиться по месту жительства, но болезнь прогрессировала.

В итоге выяснилось, что у мужчины развился инфекционный эндокардит, из-за которого искусственный сердечный клапан буквально развалился, и ему требовалась срочная операция. Почти 6 часов кардиологи боролись за жизнь пациента, и все прошло благополучно.

- Повторная операция гораздо сложнее, чем первая, -рассказывает заведующий кардиохирургическим отделением №2 Владимир Сурков. – Мы вскрывали грудную клетку, подключали искусственное кровообращение. Был изъят старый протез, который имплантировали 14 лет назад, и установлен новый протез в аортальную позицию.

Сейчас мужчина чувствует себя замечательно и готовится к выписке, а дома уже будет продолжать лечение и, конечно же, вести здоровый образ жизни.