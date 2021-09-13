«Как дикари»: дети устроили погром в башкирском дворике на следующий день после его открытия

фото: соцсети

Жители города Октябрьского возмущены поведением детей, которые устроили погром во дворе, благоустроенном по республиканской программе «башкирские дворики».

11 сентября местные власти торжественно открыли территорию, ограниченную домами №27, 29 и 31 по улице Комсомольской. Строители установили там новые детские площадки и провели общее благоустройство. А уже на следующий день дети и подростки устроили во дворе настоящий хаос: они разбросали мусор и поломали качели. Об этом в соцсетях сообщили горожане.

фото: соцсети

– Радовались бы [новому двору – «КП-Уфа»], да не получается. Равнодушно смотреть, как гадят все вокруг, и ведь портят дети. Как дикари, честное слово, – пожаловалась местная жительница. – Только праздник двора был и на следующий день вот такое. Ужас просто. Смысл конечно воздух сотрясать? Огромная просьба поговорить с детьми каждому родителю.

В комментариях соседи поддержали негодование женщины. Они предложили поставить во дворе камеры наблюдения, написать заявление в полицию и привлечь к материальной ответственности родителей, чьи дети громят новый «башкирский дворик».