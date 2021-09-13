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Происшествия13 сентября 2021 17:05

В Башкирии 20-летний водитель насмерть сбил лошадь и погиб сам

Смертельное ДТП случилось в Белорецком районе
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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После столкновения с лошадью легковушка вылетела в кювет и опрокинулась // фото: Госкомитет РБ по ЧС

После столкновения с лошадью легковушка вылетела в кювет и опрокинулась // фото: Госкомитет РБ по ЧС

Под башкирским городом Белорецком водитель легковушки насмерть сбил лошадь и сам скончался от полученных травм. Авария случилась в седьмом часу вечера 13 сентября, сообщили региональная ГИБДД и Госкомитет республики по ЧС.

20-летний житель Учалов за рулем KIA Spectra совершил наезд на животное, когда проезжал четвертый километр трассы Белорецк-Учалы-Миасс. После столкновения с лошадью иномарка вылетела в кювет и опрокинулась.

Водитель от полученных травм скончался до приезда медиков. По данным Госавтоинспекции, он был лишен прав. Помимо него, в машине находились еще два человека – обоим по 19 лет. Они пострадали и были госпитализированы.