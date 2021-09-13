В Башкирии спасатели вывели из лесов 151 заблудившегося грибника

К счастью, всех заблудившихся удалось спасти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В единую диспетчерскую службу «112» в Башкирии с начала 2021 года и по 8 сентября включительно поступило 102 сообщения о заблудившихся в лесу жителях. Как рассказали «КП-Уфа» в госкомитете республики по ЧС, за это время заблудились 151 человек, среди которых было 14 детей. К счастью, всех пропавших удалось найти и вывести к населенным пунктам.

Как известно, в лесах блуждают, в основном любители собирать грибы и ягоды. Всем любителям «тихой охоты» спасатели госкомитета Башкирии по ЧС советуют не ходить в лес в одиночку и не забираться в глушь. Перед отправкой в лес следует обязательно сообщить своим родным, куда конкретно вы направляетесь и обозначить точное время возвращения.

- С собой следует взять коробок спичек, нож, часы, компас и полностью заряженный телефон, и по возможности дополнительный зарядный аккумулятор. Также одежда должна быть яркой и хорошо заметной. Перед выходом стоит узнать прогноз погоды. При наличии хронических заболеваний обязательно требуется взять необходимый набор медикаментов, - советуют спасатели.

Как отметили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС, дозвониться по телефону «112» можно, в том числе, при отсутствующем сигнале сотовой связи и при отрицательном балансе.