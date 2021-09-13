В Уфе «Лада Калина» провалилась в люк канализации на свежем асфальте

фото: УГЗ по Уфе

На улице Революционной в Уфе «Лада Калина» провалилась в люк ливневой канализации. Инцидент произошел сегодня, 13 сентября, в 11 часов утра. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– На проезжей части напротив здания ул. Революционной, 30, автомобиль «Лада Калина» задним колесом провалился в люк ливневой канализации. На место выехала аварийная бригада МУП СУРСИС [Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений – «КП-Уфа»], – передали в аварийной службе.

Там добавили, что пострадавших в происшествии нет. В причинах провала канализационного люка разбираются специалисты.

Отметим, что на участке улицы Революционной, где провалилась «Лада Калина», недавно было уложен свежий асфальт.

Напомним, в ноябре 2016 года во дворе многоэтажки в Уфе под землю ушла машина той же марки – «Лада Калина». Припаркованная легковушка улетела в провал с концами. Найти ее так и не удалось.