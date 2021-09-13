ЦИК Башкирии получила около 200 обращения по выборам 17-19 сентября

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Центральная избирательная комиссия Башкирии получила порядка 200 обращений, связанных с выборами, которые пройдут по всей России с 17 по 19 сентября. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщила председатель региональной ЦИК Илона Макаренко.

– На сегодняшний день поступило около 200 обращений от граждан, из них 100 – по федеральным выборам. Надо отметить, что это в основном просьбы разъяснить порядок выдвижения кандидатов и голосования. Но есть обращения от партий и кандидатов – они жалуются на нарушения, допускаемые во время агитации, – передала Макаренко.

По данным руководителя ЦИК, трехдневное голосование в Башкирии проведут 3 403 участковые избирательные комиссии, 1320 из них оборудованы видеонаблюдением и 2044 – средствами видеорегистрации. УИКи будут работать с 8:00 до 20:00.

Напомним, из-за того что первый день выборов выпадает на пятницу, 17 сентября, у школьников в республике отменяются уроки. Вместо занятий учащихся ждут «воспитательные мероприятия».