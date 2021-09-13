Власти Башкирии рассказали, где и из-за чего в этом году вводили режим ЧС

Режим ЧС в Башкирии вводили, в том числе, из-за ураганного ветра

Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС, с января и по начало сентября 2021 года в республике 10 раз вводился режим «Чрезвычайная ситуация». Так, например, спасатели дважды вводили режим ЧС техногенного характера из-за ДТП в Салаватском и Кушнаренковском районах республики.

Трижды в этом году в Башкирии объявляли режим ЧС из-за вредителей, атаковавших поля и леса в Баймакском, Зилаирском, Зианчуринском, Кугарчинском, Хайбуллинском и Абзелиловском районах республики. Напомним, этим летом там наблюдалось массовое нашествие саранчи и непарного шелкопряда.

Из-за засухи и штормового ветра власти пять раз объявляли режим ЧС природного характера. Стихия в этом году не на шутку разбушевалась сразу в 42 районах и в городе Кумертау.

В пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС также рассказали, на какие вызовы спасатели ведомства выезжают чаще всего.

- Выезды сотрудников зависят от времени года. К примеру, в купальный сезон чаще всего вызовы на водолазные работы. Недавно жители жаловались на запах в Уфе, тогда потребовалась помощь нашей лаборатории для мониторинга атмосферного воздуха. Ежедневно наши службы выезжают на пожары и ДТП, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Кроме того, сотрудники республиканского ГК ЧС активно помогали тушить лесные пожары, обрушившиеся этим летом на башкирское Зауралье.