Ученики башкирского лицея отправились на «дистанционку» из-за пожарной сигнализации

Пока что родители вынуждены следить, чтобы дети получали знания дистанционно, а не отлынивали от учебы Фото: Мария ЛЕНЦ

Родители учеников одного из лицеев в Сибае пожаловались, что их дети вынуждены учиться дистанционно, а это очень сильно сказывается на качестве их знаний. Своими претензиями они поделились на странице главы Башкирии Радия Хабирова в социальных сетях.

- Я мама учеников 3-го и 10 классов. Как мне, штукатуру-маляру, полноценно донести детям учебный материал? Почти 2 года продолжается вся эта «котовасия"» ... И работать толком не можем, так как заниматься с детьми надо, и нервы на пределе! – пожаловалась местная жительница Елена Л.

В администрации Сибая поспешили разъяснить ситуацию: как оказалось, летом в лицее проводился ремонт, но хотя на дворе уже сентябрь, необходимую исполнительную документацию от подрядчиков до сих пор не удалось получить полностью. Например, нет разрешения на ввод в эксплуатацию системы пожарной сигнализации – а без нее приступать к занятиям в школе строго запрещено.

- В ближайшее время, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию системы пожарной сигнализации, занятия возобновятся в обычном режиме, - заверили в городской администрации.