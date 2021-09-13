В Уфе скончался известный врач-реаниматолог больницы скорой медицинской помощи

Фото: ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа

В Уфе на 62 году жизни скончался знаменитый врач Альфред Ишмуратов. Последние 27 лет он проработал детским анестезиологом-реаниматологом в больнице скорой медицинской помощи в Уфе. По некоторым данным, Альфред Ишмуратов умер от последствий коронавируса. Точная причина смерти будет озвучена после экспертизы.

- Альфред Мухамедович всегда будет для нас примером преданности своей профессии, милосердия и мудрости. Мы навсегда запомним его неуемную жизненную энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах, - скорбят об умершем медике его коллеги.

Республиканский профсоюз медиков выразил свои соболезнования близким и коллегам Альфреда Ишмуратов и заверил, что родным доктора будет оказана материальная помощь.

«КП-Уфа» приносит соболезнования близким Альфреда Ишмуратова.