От +7 до +24: синоптики прогнозируют резкие перепады температур в Башкирии

Во второй половине недели теплая погода в Башкирии сменится резким похолоданием Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии на текущей неделе прогнозируются резкие перепады температур – днем столбики термометров будут колебаться между отметками в +7 и +24 градусов. Об этом сообщил Башгидромет.

– В результате прохождения атмосферных фронтов северного циклона погода на наступившей неделе будет различной, с перепадами температур. В теплом секторе этого циклона более теплой ожидается первая половина недели, – передали синоптики.

Завтра днем, 14 сентября, температура воздуха в республике поднимется до +19,+24°. На следующий день будет более прохладная погода: +14,+19°, по юго-востоку до +23°. В середине недели, 16 сентября, по региону пройдет холодный фронт, и тогда показатели термометров рухнут вниз – до +7,+12°.

На фоне температурных качелей местами по Башкирии пройдут дожди различной интенсивности, днем усилится ветер.