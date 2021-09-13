«Дети играют с камнями!»: жители уфимского поселка пожаловались на отсутствие детской площадки

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Жители уфимской Максимовки пожаловались на отсутствие в поселке детской площадки. Из-за неимения качелей, каруселей или даже элементарной песочницы, детвора вынуждена играть на улице с… камнями. До ближайшей детской площадки нужно пройти около 4 километров, а с маленькими детьми или коляской сделать это совсем непросто. С просьбой обустроить в поселке хоть какие-то развлечения для малышей люди обратились к главе Башкирии Радию Хабирову.

- Региональная программа предусматривает всего лишь один сквер в конце поселка. А тем, кто живет в начале Максимовки, и им нужно пройти 4 километра – вы считаете это нормальным? – пожаловался местный житель Иван Ш. - Прошу хотя бы одно место для игры детей, ведь в такой великой стране должно быть счастливое детство.

На обращение мужчины оперативно отреагировали в администрации Калининского района Уфы – чиновники заверили, что сообщение о благоустройстве Максимовки уже приняли в работу и скоро дадут детальный ответ по ситуации.