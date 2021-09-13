Детского психолога из Башкирии арестовали по подозрению в растлении 13-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело

В башкирском городе Мелеузе по подозрению в растлении 13-летней девочки задержали детского психолога. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash. Информацию подтвердили в Следственном комитете республики.

По предварительным данным, в августе текущего года Игорь Р. пришел к своей знакомой домой, где находилась ее дочь. Мужчина стал приставать к школьнице, после чего она рассказала об этом родителям. Они обратились с заявлением в полицию.

Против психолога возбудили уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Сейчас подозреваемый находится под стражей - его арестовали на два месяца.

Напомним, весной текущего года 15-летняя девочка обвинила в изнасиловании тренера по кикбоксингу в детско-юношеской школе.