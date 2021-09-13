Озвучена предварительная дата начала отопительного сезона в Башкирии

Отопительный сезон в Башкирии может начаться уже на этой неделе

Министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев озвучил предварительную дату начала отопительного сезона в республике – 16 сентября. Об этом он сообщил на совещании в местном правительстве.

По словам чиновника, согласно прогнозам, к 20-22 сентября в регионе установится холодная погода - среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов, что по законодательству является поводом для пуска тепла в жилые дома.

– Если прогноз Гидрометцентра будет сбываться, предлагаю с 16 сентября начать поэтапное включение отопления в социальных объектах, а затем – в МКД [многоквартирных домах], - сказал Марзаев.

Глава Башкирии Радий Хабиров одобрил это решение и назвал подключение отопления в домах главной задачей городов и районов республики.