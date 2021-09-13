Новым Бельским мостом в Уфе соединили два берега

фото: Радий Хабиров // vk.com

В Уфе завершился монтаж пролетного строения нового Бельского моста – теперь он соединяет два берега реки Белой. Движение транспорта по нему планируется пустить в конце октября текущего года. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

– Можно смело говорить, что работы по строительству моста-вставки вышли на финишную прямую. Его общая длина - 688 метров, будет три полосы движения, – написал руководитель региона. – На следующей неделе уже закончим автоматическую сварку, объединим узлы конструкции.

Сейчас строители с помощью 200- и 500-тонных домкратов опускают пролетное строение на опорные части. По словам главы Башкирии, вкупе с новой транспортной развязкой на улице Заки Валиди мост на треть увеличит пропускную способность южных ворот города. После того как новый Бельский мост будет закончен, строители приступят к реконструкции старого моста.