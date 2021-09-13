С начала года в пожарах погибли 167 жителей Башкирии

Всего с января по начало сентября 2021 года в Башкирии произошло 8286 пожаров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала 2021 года и по 8 сентября включительно в Башкирии произошло 8286 пожаров, в которых погибло 167 и пострадало 178 человек. Об этом «КП-Уфа» рассказали в госкомитете республики по ЧС. Для сравнения: за этот же период в 2020 году произошло 8457 пожаров, в которых погибли 144 человека и 190 получили травмы.

Как пояснили в госкомитете Башкирии по ЧС, с начала этого года и до 8 сентября включительно, при пожарах спасли 1017 человек. За это же время в 2020 году количество спасенных при пожарах людей было намного меньше – 181 человек.

Известны и основные причины смертельных пожаров в домах жителей Башкирии. В госкомитете по ЧС отмечают, что люди гибнут, в основном, из-за неосторожного обращения с огнем при курении (непотушенные сигареты), нарушения правил эксплуатации электрооборудования и несоблюдение требований безопасности при использовании печного отопления.

Республиканский госкомитет по ЧС напоминает, что в регионе продолжается бесплатная выдача пожарных извещателей. Приборы, способные спасти жизнь, положены девяти категориям граждан. Подробнее об этом вы можете прочитать на сайте госкомитета Башкирии по ЧС.

- Не бросайте не потушенные сигареты и не курите в помещении. В основном все пожары и происходят по причине неосторожного обращения с огнем. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи! Уходя из дома, выключайте электроприборы, газовые плиты и прочее оборудование. Не оставляйте без присмотра детей, - рекомендуют спасатели из ГК ЧС.