В Уфе с 19-го этажа жилой высотки упала женщина

Дом, с 19-го этажа которого, предположительно, упала погибшая

В Уфе с 19-го этажа жилой высотки по улице Степана Злобина упала женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Сообщение об этом 12 сентября появилась в соцсетях. Следственный комитет Башкирии подтвердил информацию. По данным ведомства, погибшей было 45 лет.

– Органами СК России по Республике Башкортостан выясняются обстоятельства смерти женщины. Фактов указывающих на криминальную смерть не выявлено. От комментариев по иным обстоятельствам воздержимся, – передали в пресс-службе правоохранительного органа.

По словам очевидцев, инцидент произошел в доме №2/1. На двери рядом с квартирой, где жила погибшая, было обнаружено пятно в форме квадрата, предположительно, нарисованное кровью.