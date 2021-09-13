В школах, которые получили сообщения о минировании, работают кинологи

Сегодня, 13 сентября, более 20 школ Уфы получили сообщения о минировании. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут «Вести».

В учебных заведениях, куда поступили тревожные сигналы, проводится эвакуация. На местах работают кинологи и сотрудники экстренных служб.

– Получили информацию о минировании школы. Детей эвакуировали. Ждем кинологов. Детей будем развозить на автобусе. Встречайте своего ребенка, – говорится в сообщениях, которые рассылают родителям детей одной из уфимских школ.

«КП-Уфа» запросила комментарий у МВД Башкирии. Там заявили, что уточняют информацию.