Вот это поворот! В Башкирию после заморозков придет долгожданное потепление

На следующей неделе в Уфе потеплеет до +22 градусов

Уже на следующей неделе в Башкирию придет потепление.

В Башгидромете сообщили жителям региона, что среднесуточная температура воздуха в регионе начнет повышаться в начале следующей недели. Такую погоду в Башкирии после сильных заморозков ждали все.

Сервис Гисметео сообщает, что ночная температура воздуха в Уфе в начале следующей недели опустится до +9 градусов, а днем потеплеет до +16. Самым жарким днем обещает быть вторник – тогда дневная температура воздуха поднимется до +22 градусов. Также известно, что одновременно с теплой погодой в столицу Башкирии могут прийти дожди и сильный ветер.