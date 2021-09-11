«Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик» и продлил серию побед до пяти

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду разгромил «Нефтехимик» со счетом 5:1.

Игра с командой из соседнего Татарстана была вторым домашнем матчем «Салавата Юлаева» в этом сезоне. Если во встрече со «Спартаком» башкирский клуб ограничился всего двумя заброшенными шайбами, то в эту субботу сразу пять шайб.

Первый гол уже на 35 секунде встречи забил Маннинен, а за секунду его успех закрепил Кулемин. Во втором игровом отрезке шайбами отличились Панин и Шмелев. В начале третьего периода Маннинен оформил дубль.

Единственную шайбу гостям удалось забить лишь в конце встречи – они воспользовались удалением Хохрякова, который заступился за Тихонова и получил штраф.

Следующая домашняя игра «Салавата Юлаева» состоится в четверг, 16 сентября. Соперником уфимского клуба станет «Кунь-Лунь Ред Стар».