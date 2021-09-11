Житель Башкирии хотел убить мать прямо на глазах детей, а затем умер сам

Жительницу уфимского микрорайона Затон пытались зарезать прямо на глазах ее детей, а затем умер сам.

В Ленинском районном суде сообщили, что на женщину напал ранее не судимый житель Зианчуринского района. Все произошло ранним утром 10 февраля – мужчина схватил нож и начал бить им женщину прямо на глазах перепуганных детей. Женщина получила серьезные ранения живота, правой руки и левой ноги.

К счастью, женщина смогла отбиться от неадекватного мужчины. Приехавшие вовремя медики смогли спасти ей жизнь. Но в итоге дело до суда так и не дошло. В материалах сообщается, что мужчина скончался в тот же день, когда напал на свою приятельницу. Уголовное дело по попытке убийства было прекращено в связи со смертью обвиняемого.