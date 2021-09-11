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Общество11 сентября 2021 17:15

В Башкирии экс-прокурор получил восемь лет заключения в колонии строгого режима

Мужчина помогал местному депутату в защите бизнеса
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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В Башкирии экс-прокурор получил восемь лет колонии из-за взяток от депутата.

В пресс-службе суда сообщили, что прокурор одного из районов республики в период с 2016 по 2018 годы получал взятки от местного депутата. В общей сложности бизнесмен заплатил прокурору за протекцию своих предприятий порядка 660 тысяч рублей.

Вскоре о махинациях узнали коллеги экс-прокурора и дело дошло до суда. Мужчина так и не признал свою вину, заявив, что брал у депутата деньги в долг. Тем не менее, бывшего прокурора признали виновным и приговорили к восьми годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 3,3 млн рублей. Также его лишили чина старшего советника юстиции.