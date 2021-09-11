Уфимская «Агидель» обыграла соперника и стала Чемпионом ЖХЛ сезона 2020/2021

Фото: ЖХЛ

Уфимский женский хоккейный клуб «Агидель» вновь стал Чемпионом ЖХЛ – на этот раз в сезоне 2020/2021.

Весной 2021 года финальные игры в ЖХЛ перенесли из-за положительных пцр-тестов на коронавирус у хоккеисток «Агидели». В итоге на лед игроки уфимской команды вышли только в сентябре 2021 года.

Серию игр на вылет с соперницами из «Ванке Рэйз» уфимские хоккеистки начали в башкирской столице. Затем игры перенеслись в Подмосковье, где сейчас базируется китайский клуб. В непростом матче «Агидели» удалось одержать победу по итогам серии буллитов.

Первую шайбу встречи забила 15-летняя Мария Микаэльян из «Агидели». Через две минуты «Ванке» ответил голом Леа Лам.

Китайский клуб смог выйти вперед только на 46 минуте встречи, но за 3 минуты до конца основного времени шайбу забила Илона Маркова из «Агидели».

В итоге встреча дошла до буллитной серии. Здесь сильнее оказались хоккеистки «Агидели». Решающую шайбу забила Ольга Сосина.

Напомним, что «Агидель» становилась Чемпионом ЖХЛ в 2018 и 2019 годах.