От -5 до +17: синоптики удивили прогнозом погоды в Башкирии на 12 сентября

12 сентября в Башкирии ожидается прохладная погода без осадков.

По данным Башгидромета, в это воскресенье жителей региона ждет по-настоящему прохладная осенняя погода. Синоптики сообщили, что температура воздуха ночью в Башкирии упадет до 0 градусов. Возможны заморозки и до -5 градусов. Днем в республике потеплеет до +17 градусов. Осадков и сильного ветра не ожидается.

В Уфе будет теплее, чем в среднем по республике. Ночью похолодает лишь до +5, а днем воздух прогреется до 15 градусов. Ветра и обильных осадков также ждать не стоит.

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