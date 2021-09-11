Жителей Уфы зазывают на выборы банькой и билетами в музей

Проголосовавшим жителям Башкирии предоставят скидки на некоторые услуги

Уфимцам, проголосовавшим на выборы в Госдуму, дадут специальный браслет в рамках акции «Рахмат».

Политически активные уфимцы после процедуры голосования в Госдуму смогут рассчитывать на скидки и приятные бонусы в рамках акции «Рахмат». На сайте организаторов акции сообщается, что действовать она будет все три дня голосования – 17, 18 и 19 сентября. Пришедшие на избирательные участки жители столицы получат специальные браслеты, при предъявлении которых будут действовать скидки. Например, 20% скидка на посещение общественной бани или бесплатный проход в уфимский музей полярников.

Акция действует и в других районах и городах Башкирии. Узнать полный список скидок можно на специальном сайте.