В Башкирии для заключенных колонии закупят 28 коров и быков

Животных в колонию нужно доставить до середины октября Фото: Рустем АХУНОВ

26 коров и двух быков покупают для колонии №21 в Стерлитамаке.

Необычную закупку разместили на специальном сайте представители стерлитамакской колонии №21. Исходя из технического задания, для нужд исправительного учреждения закупают 28 голов крупного рогатого скота – 26 коров и двух быков.

Все животные должны здоровыми и весить от 360 до 600 кг. Масть скотины также имеет значение – руководство колонии устроят только палевые, палево-пестрые, красно-пестрые или черно-пестрые животные. Всего на покупку 28 голов готовы потратить порядка 2,29 млн рублей. На животных будет распространяться гарантия – не менее трех месяцев с даты приемки покупателем.

Доставить коров на территорию колонии в Стерлитамаке нужно в срок до 15 октября 2021 года.