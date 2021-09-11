В Башкирии могут построить детский лагерь за 2 млрд рублей

В Башкирии обсудили возможность строительства нового детского лагеря Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выездном «Инвестчасе» в Сибае озвучили идею строительства в Башкирии детского лагеря.

10 сентября в столице башкирского Зауралья и родном городе премьера республики Андрея Назарова начался инвестиционный сабантуй. На форум в маленький город съехались бизнесмены из разных регионов России и стран мира. Вместе с республиканскими чиновниками они обсуждают возможность инвестиций в экономику Башкирии.

Одним из многочисленных проектов стал строительство в регионе детского лагеря. По прогнозам, он обойдется будущему владельцу в 2 млрд рублей. Концепцию озвучил руководитель компании «Системные концессии» Валерий Еремин.

В будущем лагере могут отдыхать и учиться по 350-500 детей. Возможный проект будут проводить на основе государственно-частного партнерства.

Единственная конкретная дата, которая была озвучена во время разговора о лагере – один месяц. В течение этого срока чиновники Башкирии будут прорабатывать параметры будущего проекта.