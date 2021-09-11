В Башкирии коронавирус за сутки выявили еще у 307 человек

В Башкирии продолжают выявлять новых больных коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки коронавирус выявили еще у 307 жителей Башкирии.

По данным Минздрава республики, всего за отчетный период с весны 2020 года опасный вирус диагностировали у 60 378 жителей Башкирии. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 308.

Прямо сейчас в больницах региона лечение получают 683 человека. Больше половины из них старше 60 лет. В тяжелом состоянии находятся 54 пациента, 13 из них подключены к ИВЛ. Еще 4 768 человек получают амбулаторную помощь. По выздоровлению за сутки выписали 115 человек.

За прошедшие 24 часа медики выявили 16 подтвержденных случаев смерти из-за ковида. Всего число умерших увеличилось до 1 280 человек.

Также врачи дали статистику по темпам вакцинации. На сегодняшний день в Башкирии оба компонента прививки от коронавируса получили 1 091 372 человека. За сутки были привиты первой и второй частью вакцины 9 498 и 11 786 жителей региона соответственно.