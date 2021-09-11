Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 сентября 2021 10:57

Элвин Грей бесплатно споет для жителей уфимской Черниковки

15 сентября в столице отметят 30-летие парка Первомайский
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

Радик Юльякшин даст бесплатный концерт на юбилее парка Первомайский в Уфе.

Популярный артист башкирской эстрады продолжит серию своих бесплатных концертов в Башкирии выступлением в Уфе. В городской администрации сообщили, что Радик Юльякшин споет для своих фанатов на 30-летие уфимского парка Первомайский в микрорайоне Черниковка. Примечательно, что сам артист родился и вырос именно в этом уголке Уфы. Празднование состоится в следующую среду, 15 сентября.

Среди прочих развлечений для уфимцев в этот день чиновники назвали выступления творческих коллективов, выставку ретро-автомобилей, игру в шашки, велокросс, мастер-классы и товарищеский футбольный матч.