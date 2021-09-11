Элвин Грей бесплатно споет для жителей уфимской Черниковки

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Радик Юльякшин даст бесплатный концерт на юбилее парка Первомайский в Уфе.

Популярный артист башкирской эстрады продолжит серию своих бесплатных концертов в Башкирии выступлением в Уфе. В городской администрации сообщили, что Радик Юльякшин споет для своих фанатов на 30-летие уфимского парка Первомайский в микрорайоне Черниковка. Примечательно, что сам артист родился и вырос именно в этом уголке Уфы. Празднование состоится в следующую среду, 15 сентября.

Среди прочих развлечений для уфимцев в этот день чиновники назвали выступления творческих коллективов, выставку ретро-автомобилей, игру в шашки, велокросс, мастер-классы и товарищеский футбольный матч.