Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 сентября 2021 10:18

В Уфе легковушка влетела под тяжелой грузовик, водитель погиб на месте

ДТП произошло на улице Большая Гражданская
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Утром в субботу, 11 сентября, в Уфе погиб водитель «Hyundai», который врезался в грузовик МАЗ.

По данным пресс-службы ГИБДД Башкирии, столкновение двух автомобилей произошло на улице Большой Гражданской. 50-летний водитель корейской иномарки и двое его пассажиров 18 и 23 лет ехали в сторону улицы 50-летия Октября. По неизвестным пока причинам мужчина за рулем «Hyundai» допустил столкновение с тяжелым миксером МАЗ, который ехал во встречном направлении. От мощного удара водитель легкового автомобиля погиб на месте, а его пассажиров доставили в больницу с серьезными травмами.

Сейчас во всех обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.