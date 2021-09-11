В Уфе придумали, как защитить от банкротства управляющие компании

В Уфе придумали способ защиты УК от банкротства Фото: Олег УКЛАДОВ

Исполняющий обязанности министра ЖКХ Башкирии Алан Марзаев предложил создать в республики единую управляющую компании, чтобы защитить остальные от банкротства.

Дело в том, что у многих УК Уфы есть серьезные финансовые обязательства перед поставщиками коммунальных услуг. Причины для этого могут быть разными (например, недобросовестные жильцы не платят по счетам – Ред.), но итог одинаковый – счета компаний будут арестованы. Это грозит тем, что УК не смогут подготовиться к предстоящему отопительному сезону, и пострадают от этого обычные горожане.

Портал «Ufatime.ru» сообщает, что ио министра ЖКХ Башкирии Алан Марзаев на профильном заседании Курултая предложил создать единую управляющую компанию, которой будут подчиняться районные УК. Последним по мере надобности будут выделяться средства со счета «головного» предприятия. Таким образом, деньги УК будут защищены от ареста. По словам Марзаева, переход на такую модель может занять один год.