17-летнего парня из Уфы будут судить за нападение на гаишника

17-летний уфимец повалил на дорогу сотрудника ГИБДД, который попытался остановить машину его друга.

Странная история произошла в Балтачевском районе республики 19 августа. Два приятеля 17 и 16 лет рассекали по местным улицам на ВАЗ-2115. За рулем находился 16-летний подросток, а водительского удостоверения, разумеется, у него не было. Вскоре автомобиль остановили гаишники.

В пресс-службе Следкома Башкирии сообщили, что в момент, когда инспектор подошел к «Ладе», оттуда неожиданно выскочил водитель и побежал в сторону от машины. Первый гаишник помчался за убегающим. В этот момент 17-летний приятель пересел на кресло и попытался уехать с места. Второй страж порядка бросился останавливать легковушку на ходу – в итоге он оказался на асфальте, но смог вытащить молодого человека из машины.

Сейчас, по всей видимости, 16-летнему парню придется отвечать за административное правонарушение, а его 17-летнему приятелю за нападение на сотрудника при исполнении грозит «уголовка».

Ранее в Уфе задержали молодого человека, который угрожал двум сотрудникам ППС с гирей и ножом.