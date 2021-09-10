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Происшествия10 сентября 2021 18:30

Турист из Башкирии разбился насмерть на Шакуранском водопаде в Абхазии

Друзья погибшего собирают деньги на транспортировку тела
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсети

фото: соцсети

Турист из башкирского города Белебея Алексей Ветров погиб на Шакуранском водопаде в Абхазии. Мужчина упал с 40-метровой высоты и разбился насмерть. Ему было 36 лет. Трагедия произошла днем 9 сентября, сообщило местное МЧС.

– Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 14 часов 15 минут. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС на носилках транспортировали тело погибшего от места падения до автотрассы, а затем на автомобиле доставили его в морг Сухумской Республиканской больницы, – передали в экстренном ведомстве.

Фото с места происшествия // МЧС Абхазии

Фото с места происшествия // МЧС Абхазии

По словам знакомых, Алексей поехал в Абхазию вместе с девушкой – сейчас она все еще там. Друзья погибшего собирают средства на транспортировку тела и похороны.