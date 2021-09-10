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Общество10 сентября 2021 15:38

ГИБДД Башкирии объявила о массовых проверках водителей

Инспекторы будут выявлять нетрезвых автолюбителей
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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В ГИБДД напомнили о недопустимости вождения в пьяном состоянии

В ГИБДД напомнили о недопустимости вождения в пьяном состоянии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД Башкирии анонсировала массовые проверки водителей. Инспекторы будут проводить рейды сегодня, 10 сентября, а также в выходные дни.

– Для поддержания порядка и обеспечения безопасности всех участников дорожного движения Госавтоинспекция будет проводить проверки водителей с целью выявления нетрезвых автолюбителей и иных грубых нарушений ПДД в транспортном потоке, – передали в дорожной полиции.

В ведомстве напомнили о недопустимости вождения автомобиля в пьяном состоянии. ГИБДД рекомендует автолюбителям воздержаться от поездок в течение суток после употребления спиртного, а при необходимости куда-либо выехать советует воспользоваться общественным транспортом или такси.