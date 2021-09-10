Музыкант «Салавата Юлаева» Саша Колдун попал в тяжелую ситуацию

Музыкант хоккейного клуба «Салават Юлаев» Александр Петров оказался в больнице.

Фанатам башкирского хоккея Александр больше известен как Саша Колдун - все из-за того, что музыкант, развлекающий на матчах по восемь тысяч человек, не знает ни одной ноты. Все свои мелодии он подбирает исключительно на слух.

В соцсетях появилась информация о том, что сейчас помощь нужна самому Александру. В частности, его близкие сообщили, что у мужчины начались проблемы со здоровьем – отказали ноги. Колдун оказался в больнице, а позже его якобы выписали в очень плохом состоянии.

На просьбу о помощи Александру в соцсетях откликнулся глава Минздрава Башкирии Максим Забелин. Он попросил отправить ему полное имя больного для того, чтобы определить, какая еще помощь может потребоваться Саше Колдуну