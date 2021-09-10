В Башкирии мертвым обнаружили 11-летнего мальчика, рядом с его тело лежало ружье

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В одном из сел Архангельского района Башкирии погиб 11-летний мальчик. Мертвого ребенка в сарае обнаружили родители, рядом с ним лежало ружье. Сейф, в котором хранилось оружие, был открыт. Инцидент произошел 7 сентября, сообщил телеграм канал Mash Batash.

В причинах и обстоятельствах трагедии разбираются следователи:

– По факту смерти 11-летнего ребенка в Архангельском районе органами СК России по Республике Башкортостан выясняются все обстоятельства смерти. Иные обстоятельства без комментариев, – передали в Следственном комитете Башкирии.

Погибший мальчик рос в благополучной семье. Он был примерным учеников пятого класса сельской школы и занимался музыкой.