Над тоннелем проспекта Салавата Юлаева в Уфе построят ледовый спорткомплекс

Проект спорткомплекса над проспектом Салавата Юлаева // фото: РБК-Уфа / фонд А.Семака

В Уфе над тоннелем проспекта Салавата Юлаева будет построен спортивно-образовательный комплекс имени Александра Семака. Соглашение об этом было подписано на международном форуме «Россия – спортивная держава» в Казани. Меморандум о сотрудничестве заключили Фонд Александра Семака, правительство Башкирии и компания «Системные концессии». Об этом сообщает «РБК-Уфа».

Спорткомплекс планируется возвести в рамках государственно-частного партнерства к 450-летию Уфы в 2024 году. Площадь участка под строительство составляет 3,2 гектара. В объект будет вложено порядка 3 млрд рублей инвестиций. На территории комплекса будет размещено две ледовые арены, 25-метровый бассейн, хоккейный центр, зал для хореографии и игровых видов спорта. Там планируют создать академию хоккея и фигурного катания для детей, а также предоставлять площадку для занятий любительским хоккейным командам.