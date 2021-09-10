Парламент Башкирии начал принимать жалобы на качество воздуха

Теперь жаловаться на грязный воздух можно не только Минэкологии, но и парламенту Башкирии Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте парламента Башкирии появился раздел для отправки жалоб на качество воздуха. В Госсобрании-Курултае уверяют, что все обращения будут поступать рабочей группе по мониторингу исполнения законодательства в сфере охрана атмосферного воздуха.

– В ближайшее время рабочая группа проведет первое заседание. Сейчас депутаты совместно с экспертами ведут подготовительную работу, анализируют имеющуюся информацию, – сообщил спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

Он отметил, что наибольшее число жалоб на качество воздуха поступает от жителей городов Уфы, Стерлитамака, Салавата и Сибая. Толкачев добавил, что рабочая группа ждет от граждан не только тревожные сигналы о загазованности воздуха, но и конструктивные предложения.