Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 сентября 2021 13:16

Парламент Башкирии начал принимать жалобы на качество воздуха

Депутаты также ждут от жителей конструктивных предложений
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Теперь жаловаться на грязный воздух можно не только Минэкологии, но и парламенту Башкирии

Теперь жаловаться на грязный воздух можно не только Минэкологии, но и парламенту Башкирии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте парламента Башкирии появился раздел для отправки жалоб на качество воздуха. В Госсобрании-Курултае уверяют, что все обращения будут поступать рабочей группе по мониторингу исполнения законодательства в сфере охрана атмосферного воздуха.

– В ближайшее время рабочая группа проведет первое заседание. Сейчас депутаты совместно с экспертами ведут подготовительную работу, анализируют имеющуюся информацию, – сообщил спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

Он отметил, что наибольшее число жалоб на качество воздуха поступает от жителей городов Уфы, Стерлитамака, Салавата и Сибая. Толкачев добавил, что рабочая группа ждет от граждан не только тревожные сигналы о загазованности воздуха, но и конструктивные предложения.