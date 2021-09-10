Число случаев коронавируса в Башкирии превысило 60 тысяч

61 пациент с коронавирусом в Башкирии находится в тяжелом состоянии

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 60 071 случай коронавируса. За сутки прирост инфицированных составил 304 человека. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщил региональный оперштаб.

Число умерших от COVID-19 продолжает расти: за день от него скончались еще 15 человек. Всего жертвами инфекции в республике стали 1 264 пациентов. Выздоровели от коронавируса за все время 53 344 жителя региона, 211 из них выписались за последние 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции в Башкирии числятся 5 463 человек: 4 768 лечатся дома, 695 лежат в ковид-госпиталях (61 пациент находится в тяжелом состоянии, 13 подключены к аппаратам ИВЛ).

Первым компонентом вакцины привились 1,2 млн человек, вторым – 1,079 млн.